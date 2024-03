Ginásios Esportivos CSU e Mário Covas passam por reforma em Votuporanga

Trabalhos começaram no final de 2023 e seguem avançando em forte ritmo.

Entre as mais de 25 obras em andamento em Votuporanga estão as reformas dos ginásios esportivos CSU (Centro Social Urbano) “Profª Antonia Bortolaia Brevigliéri”, na região sul da cidade; e “Mário Covas”, na zona norte. Os trabalhos começaram no final de 2023 e seguem avançando em forte ritmo.

CSU

No CSU, a obra foi dividida em duas etapas. A primeira compreende a reforma dos vestiários, incluindo dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Entre os serviços estão a substituição de vasos sanitários, chuveiros, portas, janelas, instalações de água fria e esgoto, instalação elétrica, pisos, revestimentos, construção de banheiro PCD e pintura.

Um novo acesso aos vestiários também está sendo construído com novo piso de concreto, instalação de portões e grades de fechamento, nova cobertura, gradil sobre mureta de alvenaria e pintura.

A segunda etapa da obra, que está em fase de junta de documentações para posterior abertura da licitação, contemplará a instalação de novas piscinas, reforma do piso da área que receberá as piscinas e fechamento com gradil.

Mário Covas

No Ginásio “Mário Covas” está prevista a reforma da cobertura, com a substituição de telhas translúcidas onduladas e troca de parafusos antigos.

A etapa da obra conta com R$ 315 mil de investimento, sendo R$ 267 mil de recursos federais, conquistados por meio do Deputado Luiz Carlos Motta, e R$ 47 mil de recursos próprios. A segunda etapa também terá recursos federais, conquistados pelo então Deputado Roberto Alves, no valor de R$ 238 mil mais recursos próprios que serão definidos após o ato licitatório.