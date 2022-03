Gestantes recebem orientações em grupo no Consultório Municipal da Vila América

Objetivo é preparar a mulher para viver de forma tranquila, prazerosa e consciente durante este período de gestação, parto, pós-parto e a relação com o bebê.

Descobriu que está esperando um bebê e uma avalanche de dúvidas surge na cabeça? Durante uma gestação, é comum se preocupar com saúde, alimentação e até com suas habilidades maternas. Nenhuma mulher nasce sabendo e, por isso, é tão importante estar acompanhada nesta fase.

Os Consultórios Municipais da Prefeitura de Votuporanga possuem grupos de gestantes para troca de experiências e informações. No Consultório “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, na Vila América, as reuniões ocorrem mensalmente, e as participantes podem expor suas experiências e apresentar dúvidas que são respondidas por uma equipe multidisciplinar formada por nutricionista, psicóloga, ginecologista e enfermeiras.

Preparando a mulher para viver de forma tranquila, prazerosa e consciente durante este período de gestação, parto, pós-parto e a relação com o bebê, a unidade recebe em média 12 grávidas nos encontros periódicos. Os temas são diversificados, como preparo físico, alterações psicológicas e importância de rede de apoio, cuidados com o novo integrante da família e aleitamento materno, por exemplo.

Na última semana, o médico ginecologista e obstetra, Dr. Sérgio Buzato explicou sobre os tipos de partos, as vantagens e desvantagens, e esclareceu dúvidas das grávidas.

A gerente do Consultório Municipal, Gabriele da Silva Lima, destacou a importância da iniciativa. “O profissional de saúde aborda um tema, que é discutido entre todos os participantes. Como algumas mulheres já estão na sua segunda ou terceira gravidez, conseguem apoiar àquelas que vivem essa experiência pela primeira vez”, disse.

Gabriele ressaltou os benefícios. “O vínculo com a unidade e com os profissionais acaba se estreitando e o acompanhamento de pré-natal fica mais prazeroso”, complementou.

Para participar

Interessados em participar dos grupos devem procurar o médico na unidade de saúde de referência do bairro onde mora e falar sobre o interesse em integrar as ações.