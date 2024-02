GATEBALL – Equipe de Votuporanga fica em 3º lugar em campeonato de Presidente Prudente

No último dia 24, a equipe de Gateball de Votuporanga, participou, por meio da ANCEVO (Associação Cultural e Esportiva de Votuporanga) da 10ª Taça da Amizade “Terumaro e Kioka Ashiai” na cidade de Presidente Prudente.

A equipe formada por: Yoshi Kakuda, Tyeko Watanabe, Francisca Morita, Mitsue Suzuki e José Morita ficaram com a 3ª colocação. No Campeonato participaram 21 equipes, a exemplo das cidades de Dracena (campeã), Birigui (vice), São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Dourados, Lins, etc.