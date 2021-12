Gastos de vereadores com viagens em 2021 somam quase R$ 40 mil 

Levantamento aponta que Jezebel Silva lidera ranking das despesas; Osmar Ferrari, Carlim Despachante e Mehde Meidão não aparecem na lista.

O assunto gasto em viagens dos vereadores votuporanguenses tem se tornado um dos debates mais acalorados na Câmara Municipal, principalmente, nas últimas sessões ordinárias, conforme noticiado pelo Diário. Na 45ª sessão, nesta última segunda-feira (13), o assunto voltou à tona com o decano Mehde Meidão (DEM), na tribuna e o tema envolveu quase todos os parlamentares, inclusive, o presidente do Legislativo Municipal que defendeu à oportunidade de os vereadores viajarem em busca de recursos para Votuporanga, e afirmou que Meidão seria um dos que mais viajou na história da Casa de Leis.

Em uma sessão tensa, Meidão que é ex-presidente da Câmara, afirmou que votou em Serginho para sucedê-lo, “na certeza de que nós teríamos uma economia nessa Casa e infelizmente eu não tô vendo essa economia”, bradou.

O chefe do Legislativo retrucou prontamente: “A diária ou o adiantamento é prerrogativa do presidente da Câmara, agora o curioso é que em todas as vezes que o senhor presidiu foi feito por diária, então não entendo essa situação de agora com vossa excelência e outra, um dos vereadores que mais viajou nesta Casa de Leis foi o senhor e agora vem a crítica. Então, vamos deixar os vereadores trabalharem, trazerem recursos para a cidade”.

Após essa fala dos dois parlamentares, diversos vereadores defenderam o direto de viajar para São Paulo/SP e Brasília/DF em busca de verbas.

Nesta sexta-feira (17), um extrato de viagens dos parlamentares, contendo dadas e valores chegou à redação do Diário, ofício é uma resposta da Casa de Leis a requerimento Mehde Meidão que questiona exatamente, quanto cada colega de Legislatura gastou de dinheiro público com viagens em 2021. O valor total gasto é de R$ 38.256,00.

Por ordem crescente, dos mais ‘econômicos’ são:

Serginho da Farmácia (PSDB) possui 1 gasto no valor de R$ 280,00.

Jura (PSB) possui 1 gasto no valor de R$ 280,00.

Thiago Gualberto (PSD) possui 1 gasto no valor de R$ 1.242,00.

Cabo Renato Abdala (Patriota) possui 1 gasto no valor de R$ 1.242,00.

Ana Paula Navarrete (PSB) – que esteve no cargo por 30 dias – possui 1 gasto no valor de R$ 1.242,00.

Sueli Friósi (Avante) possui 2 gastos no valor de R$ 2.322,00.

Missionária Edinalva (DEM) possui 3 gastos no valor de R$ 2.652,00.

Valdecir Lio (MDB) possui 3 gastos no valor de R$ 3.164,00.

Professor Djalma Nogueira (Podemos) possui 3 gastos no valor de R$ 3.726,00.

Daniel David (MDB) possui 3 gastos no valor de R$ 4.184,00.

Chandelly Protetor (Podemos) possui 9 gastos no valor de R$ 4.822,00.

Nilton Santiago (MDB) possui 7 gastos no valor de R$ 5.648,00.

Jezebel Silva (Podemos) possui 6 gastos no valor de R$ 7.452,00.

*Já os vereadores Osmar Ferrari (PSDB), Carlim Despachante (PSDB) e Mehde Meidão não aparecem na lista de gastos.

Anos anteriores

Em 2020, no auge da pandemia da Covid-19, um ato da Câmara, a época presidida por Mehde Meidão, adequou os serviços dos parlamentares na Casa e suspendeu as viagens e assim, não houve despesas do tipo.

Já em 2019, conforme levantamento do Diário, aponta que o gasto daquele ano com viagens totalizou R$ 58.200,14.

Por ordem crescente, dos mais ‘econômicos’ são:

Antônio Carlos Francisco (SD) possui 1 gasto no valor de R$ 280,00.

Ali Hassan Wanssa (MDB) possui 2 gastos no valor de R$ 560,00.

Prof. Casali (DEM) possui 1 gasto no valor de R$ 1.081,00.

Serginho da Farmácia (PSDB) possui 2 gastos no valor de R$ 1.723,00.

Marcelo Coienca (PSDB) possui 2 gastos no valor de R$ 2.162,00.

Emerson Pereira (PSDB) possui 4 gastos no valor de R$ 2.982,00.

Daniel David (MDB) possui 4 gastos no valor de R$ 3.686,00.

Hery Kattwinkel (Patriota) possui 6 gastos no valor de R$ 4.716.14.

Chandelly Protetor (Podemos) possui 9 gastos no valor de R$ 6.785,00.

Vilmar da Farmácia (MDB) possui 7 gastos no valor de R$ 7.567,00.

Missionária Edinalva (DEM) possui 9 gastos no valor de R$ 7.862,00.

Wartão (PSB) possui 8 gastos no valor de R$ 8.648,00.

Mehde Meidão (DEM) possui 11 gastos no valor de R$ 10.148,00.

*Já os vereadores Osmar Ferrari (PSDB), Giba (PSD), Silvio Carvalho (PSDB), Douglas Lisboa (PSDB), Gilmar Aurélio (DEM), Élcio Curti (SD) e Rodrigo Beleza (SD) não aparecem na lista de gastos.