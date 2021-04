Gastão Vidigal arrecada 1 tonelada de alimentos

Arrastão foi realizado no último dia 16 e mobilizou toda a cidade.

Gastão Vidigal presenteou a Santa Casa de Votuporanga com muita solidariedade! No aniversário de 71 anos da Instituição, o município organizou Arrastão do Bem que envolveu toda a comunidade.

Foram 1.299 quilos de alimentos arrecadados para o Hospital, referência para 53 cidades da região. A ação contou com trabalho de voluntários, que percorreram cada casa, em busca de doações.

O mutirão foi realizado no último dia 16 e contou com apoio da Prefeitura e de todos os supermercados e mercearias. Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o empenho de todos. “Gastão Vidigal promoveu Arrastão no dia do aniversário de nossa Instituição. E o resultado, está aí. Mais de uma tonelada de alimentos, beneficiando nossos assistidos. Tudo isso, graças à dedicação de todos os voluntários. Quero fazer um agradecimento especial para o prefeito Sebastião Felisberto Fernandes; Débora Fernandes, da Agricultura e Meio Ambiente e Quitéria Rodrigues Marques, secretária de Saúde, que comandaram a ação”, disse.

Luiz Fernando enfatizou a parceria com o município. “Solidariedade faz parte do dia a dia da população. No ano passado, arrecadaram 1.100 litros de leite para nossa Instituição, produto muito consumido. É apenas um exemplo do quanto que o povo é generoso e sempre disposto a salvar vidas”, complementou.