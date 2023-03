Garupa dá ‘mortal’ após moto de adolescentes ser atingida por carro em cruzamento de Araçatuba

Motorista tentava atravessar via quando atingiu a motocicleta; adolescentes de 16 e 17 anos foram levados para a Santa Casa com ferimentos.

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram atingidos por um carro enquanto andavam de moto em Araçatuba/SP. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Marcílio Dias e São Vicente, na tarde de quarta-feira (15.mar).

Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão. Nas imagens dá para ver que o carro avança e colide com a moto em que estavam os menores. O garupa chega a dar um “mortal” e cai no chão, enquanto o outro é arrastado junto com a moto pelo veículo.

As vítimas ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa da cidade. O estado de saúde deles não foi informado. A motorista do carro não se feriu.

*Com informações do g1