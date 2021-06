Garotas Arco-íris fazem doação para Santa Casa 

Foram 251 esponjas para banho, além de 2.500 copos descartáveis.

A Ordem Internacional do Arco-íris para Meninas Assembleia “Voo da Liberdade” é uma grande parceira da Santa Casa de Votuporanga. A turma está sempre envolvida em causas sociais, fazendo a diferença na comunidade.

Nesta semana, representantes do grupo estiveram no Hospital para uma nova doação. Foram 251 esponjas para banho, além de 2.500 copos descartáveis, itens muito consumidos na Instituição, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista.

A ação foi coordenada pela Mariana Pereira Hipólito (I.P das garotas do Arco-íris dessa gestão), com apoio da mãe conselheira das Arco-íris Érica Mara Possoni De Haro. “Neste momento que estamos passando de muito sofrimento e perdas, é muito satisfatório poder colaborar. As meninas estão trabalhando à distância, sem reunião presencial e conseguiram arrecadar um valor considerável para este ato tão bonito”, disse Érica.

Mariana também dá seu depoimento. “É sempre muito satisfatório oferecer ajuda e, com a pandemia, entendemos que a demanda se torna ainda maior e ficamos muito felizes em saber que nossas ações farão a diferença”, acrescenta a I.P. das garotas.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu pela iniciativa. “Os materiais irão beneficiar nossos pacientes internados com os cuidados de higiene e também colaborar conosco na demanda de copos descartáveis. Para se ter uma ideia, utilizamos 2.425.301 unidades somente no ano passado. Agradecemos as Garotas Arco-íris por demonstrarem sua solidariedade, amor ao próximo, com uma doação significativa. Esse auxílio contribui com assistência de qualidade e humanizada e reflete o quanto que a Instituição não está sozinha em sua missão de salvar vidas”, concluiu.