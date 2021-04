Garotas Arco-íris e Demolays fazem doação para Santa Casa

Foram entregues mil kits de higiene, com sabonetes, escovas e cremes dentais.

A Ordem Internacional do Arco-íris para Meninas Assembleia “Voo da Liberdade” se uniu ao Capítulo da Ordem Demolay “Asas da Liberdade” para juntos fazerem o bem. Eles doaram mil kits de higiene para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.

A ação foi coordenada pela Mariana Pereira Hipólito (I.P das garotas do Arco-íris dessa gestão) e Marcelo Augusto Trento Dias (M.C. dos Demolays dessa gestão), com apoio da mãe conselheira das Arco-íris Érica Mara Possoni De Haro e do presidente do Conselho Consultivo (Demolays) tio Jonas Alves Rodrigues Filho.

Representantes dos grupos estiveram no Hospital para a entrega. Foram destinados mil minis sabonetes, mil escovas e mil cremes dentais. “Neste momento que estamos passando de muito sofrimento e perdas, é muito satisfatório poder colaborar. As meninas estão trabalhando à distância, sem reunião presencial e conseguiram arrecadar um valor considerável para este ato tão bonito”, disse Érica. Mariana também dá seu depoimento “É sempre muito satisfatório oferecer ajuda e neste momento de tantas dificuldades, entendemos que a demanda se torna ainda maior e ficamos muito felizes em saber que nossas ações farão a diferença”, acrescenta a I.P. das garotas.

Por sua vez, Marcelo contou que a contribuição já fazia parte dos planos, desde o início da gestão. “O tio Jonas recebeu uma solicitação e, prontamente, nos colocamos à disposição”, afirmou.

Ele ressaltou que a felicidade de colaborar com o Hospital. “É incrível. Mesmo que eu não pude estar presente no dia, é muito bom estar ajudando, ainda mais na pandemia. Estamos e vamos sempre tentar fazer a diferença da maneira que conseguimos”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu pela iniciativa. “Os materiais irão beneficiar nossos pacientes internados, com seus cuidados de higiene. Agradecemos as Garotas Arco-íris e os Demolays por demonstrarem sua solidariedade, amor ao próximo, com uma doação significativa. Essa doação contribui com assistência de qualidade e humanizada e reflete o quanto que a Instituição não está sozinha em sua missão de salvar vidas”, concluiu.