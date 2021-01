Ganhador do carro da Campanha da ACV é de Votuporanga

Sorteio da ação “Um Novo Natal” foi nesta terça-feira (5/1); campanha distribuiu 300 mil cupons entre os dias 27 de novembro e 31 de dezembro.

O ano de 2021 começou com muita sorte para onze consumidores que compraram no comércio de Votuporanga. A Associação Comercial de Votuporanga – ACV promoveu, nesta terça-feira (5/1), o sorteio da campanha “Um Novo Natal”. O carro Onix 0km completo saiu para Votuporanga, mas ação também teve contemplados de outras cidades. Entre os dias 27 de novembro e 31 de dezembro, a campanha distribuiu 300 mil cupons.

Quem levou o prêmio principal para casa, o carro 0km, foi Guilherme da Silva Pereira, que abasteceu no Posto do Vilar e preencheu corretamente o cupom. “Começar o ano ganhando um carro é muita sorte. Parabenizamos o Guilherme e todos os demais consumidores sorteados, que valorizaram o nosso comércio. Por mais um ano, a campanha da ACV foi muito positiva, ainda mais depois de um ano de muitos desafios”, comentou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da Associação Comercial.

Os dez vales-compras de R$1 mil cada saíram para – Claudia Cristina (A Joia), Salete Tavares (Amigão Supermercados), Alessandra M. C. Batista (Supermercados Porecatu), Marta M. de Souza Silva (Supermercados Porecatu), Mariana Simões (Amigão Supermercados), Walter Quarelli (Supermercados Porecatu), Millena de Almeida Santos (Supermercados Porecatu), Carlos Graniero da Cruz (Moda Ka), Eliana de Souza Silva (Amigão Supermercados) e Paulo E. de Quadrad (Amigão Supermercados). Entre os sorteados, dois consumidores que não são de Votuporanga, Carlos Graniero é de São Paulo, e Walter Quarelli, de Álvares Florence.

Os comerciários que atenderam os contemplados também ganharão vales-compras no valor de R$150 cada. A entrega de todos os prêmios será no dia 19 de janeiro, no auditório da ACV, respeitando os protocolos de biossegurança.