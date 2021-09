Galeria é condenada a pagar mais de R$ 1 milhão de indenização à família de jovem morta em desabamento de marquise

O desabamento aconteceu em 23 de novembro de 2019 na esquina das ruas São Francisco com a Manuel Bento da Cruz. A balconista Késia Aquilino Cândido foi atingida pelos escombros e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o pai da jovem, ela saiu de casa acompanhada do marido para comprar roupas em uma loja na região central do município e visitar a irmã.