Gaeco prende três pessoas e fecha laboratório clandestino de produtos veterinários em Rio Preto 

Ação ocorreu nesta quinta-feira (7) em São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Potirendaba e Urupês.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu três pessoas e fechou um laboratório clandestino de produtos veterinários, nesta quinta-feira (7.dez), durante uma operação contra o comércio de armas e munições, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o Gaeco, a operação também cumpriu mandados em Bady Bassitt/SP, Cedral/SP, Potirendaba/SP e Urupês/SP.

Em Rio Preto, no laboratório, foram apreendidos produtos químicos, embalagens, rótulos e frascos de tamanhos variados e de marcas reconhecidas. O responsável pelo local portava uma arma de fogo ilegal. Ele foi preso e levado à Central de Flagrantes da cidade.

A operação contou com a participação de 20 policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), 34 policiais militares ambientais, cinco promotores de Justiça e cinco servidores do Ministério Público.

A Polícia Civil vai investigar o crime.

*Com informações do g1