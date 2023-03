Gaeco faz operação contra facção criminosa em Rio Preto e Mirassol 

Quatro pessoas foram presas, além de sete mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, junto com a Polícia Militar realizou operações nas regiões de São José do Rio Preto/SP e Mirassol/SP, na manhã desta terça-feira (21.mar), contra integrantes de uma facção criminosa.

Até a manhã desta terça-feira, quatro pessoas foram presas durante a operação.

Segundo o Gaeco, os alvos da investigação “Combate ao Crime Organizado” são responsáveis pelo tráfico de drogas e outros crimes graves relacionados à atuação da facção.

Ainda de acordo com o Gaeco, também foi realizada a “Operação Axônio”, que cumpriu sete mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Preto.