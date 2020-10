Gado furtado em Tanabi seria entregue em Votuporanga

Polícia Militar flagrou quadrilha em ação. Polícia investiga o caso.

A Polícia Militar de Tanabi prendeu, no último dia 21, uma quadrilha por furto de gado em uma fazenda na vicinal Atílio Zanetoni, no distrito de Rincão. Segundo o boletim de ocorrência, após receberem uma denúncia, os policiais foram até o local, onde flagraram dois homens com o gado.

Ao avistar as viaturas, a dupla teria tentado fugir, no entanto eles acabaram capturados após um dos suspeitos cair durante a tentativa de fuga. Em seguida, o proprietário da fazenda reconheceu dois garrotes das oito cabeças que estavam com os dois. Ainda de acordo com o registro policial, um terceiro integrante da quadrilha foi localizado logo depois, ao ser abordado conduzindo um caminhão que seria utilizado para o transporte dos animais até Votuporanga.

Ao perceber a presença das viaturas, o homem tentou deixar o local, mas acabou abordado pelos policiais. Os três foram presos em flagrante e levados até a Delegacia de Tanabi, sendo um deles liberado pelo delegado e permanecendo todos à disposição da Justiça. Os automóveis utilizados para o furto também foram apreendidos pela polícia.