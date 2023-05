Gabriel Neves sofre entorse no tornozelo direito e vira dúvida no São Paulo 

Meio-campista deixou o jogo contra o Tolima com dores e será novamente avaliado pelos médicos.

O meio-campista Gabriel Neves sofreu uma entorse no tornozelo direito no empate por 0 a 0 entre São Paulo e Tolima, em Ibagué, na última terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O uruguaio deixou o gramado com dores e passará por uma reavaliação nesta quinta-feira, quando o São Paulo estará no Brasil após o compromisso disputado na Colômbia. Ele é dúvida, portanto, para o duelo de domingo, contra o Inter, às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A delegação são-paulina está em Bogotá e voltará ao país em voo fretado na tarde desta quarta-feira.

A reapresentação do time ocorre nesta quinta, às 15h30, no CT da Barra Funda.

Diante do quadro, Gabriel Neves é dúvida para o compromisso de domingo, às 16h, contra o Internacional, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Contra o adversário gaúcho, o São Paulo busca a segunda vitória na Série A. A equipe de Dorival Júnior soma quatro pontos depois de três rodadas disputadas.

*Com informações do ge