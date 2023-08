Gabriel Menino e Dudu treinam com elenco antes de viagem à Colômbia 

Palmeiras se prepara para enfrentar o Deportivo Pereira, quarta-feira, pela Conmebol Libertadores.

O Palmeiras fez na manhã desta segunda-feira seu último treino no Brasil antes de enfrentar o Deportivo Pereira, quarta, às 21h30, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. A delegação viaja ainda nesta tarde rumo à Colômbia.

Assim como aconteceu no domingo, Gabriel Menino e Dudu trabalharam com o elenco. Os dois estão em transição entre a parte física e técnica após problemas musculares, mas convivem com a expectativa de retornarem ao time.

Abel Ferreira comandou nesta segunda-feira uma atividade com ênfase na parte técnica. Primeiro, com troca de passes em espaço reduzido e depois duelos no terço final do campo.

Para a partida, o treinador terá os retornos garantidos do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral-esquerdo Vanderlan, que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro por terem levado o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o Palmeiras não deve contar com o meia-atacante Luís Guilherme, que sofreu estiramento na coxa direita e não tem trabalhado com o elenco.

A provável escalação para a Libertadores tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony.

O jogo de volta está marcado para 30 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo.

*Com informações do ge