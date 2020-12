Futuros Craques: Projeto inovador em Votuporanga prepara futuros craques para o futebol 

O projeto beneficiará até 180 garotos de 10 a 20 anos na modalidade de futebol de campo.

Toda uma estrutura é necessária para preparar futuros Peles, Neymares e cia, ciente desta realidade o prefeito de Votuporanga/SP, João Dado, esteve na tarde desta terça-feira (8) no Complexo Esportivo da Ferroviária “Faies Habimorad” para o lançamento do projeto “Futuros Craques”, que beneficiará até 180 garotos de 10 a 20 anos na modalidade de futebol de campo, com materiais esportivos, transporte, lanches e participações em jogos amistosos e torneios.

O projeto é realizado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e desenvolvido pela Associação Atlética Brisas Suaves, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, que captou R$ 230 mil de ICMS das empresas Facchini, HSA, Garfus, Potty e Açúcar Guarani. O recurso será revertido para estimular a prática do futebol oferecendo todas as condições aos atletas.

A Prefeitura oferecerá a estrutura de campos de treinamento e professor. O projeto será realizado para os garotos da modalidade futebol de campo do Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, conhecido como Campo da Ferroviária; do Campo “Luís Carlos Toloni” (ao lado do Ginásio Mário Covas) e da Arena “Plínio Marin”.

Após o lançamento do projeto “Futuros Craques”, João Dado visitou a obra de melhorias estruturais para oferecer um espaço mais amplo e adequado aos frequentadores no Campo da Ferroviária. A ordem de serviço foi assinada na última quinta-feira e estão sendo realizados os serviços de conclusão do quiosque, reforma dos vestiários, pintura da cabine de imprensa e reforma das quadras. O local já conta com nova pista de caminhada e ciclofaixa instaladas pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança para incentivo às práticas esportivas. Com investimento de R$ 107.314,71, a obra será entregue no dia 27 de dezembro, às 8 horas.