Futsal no CSU: inscrições abertas para novas turmas de 6 a 10 anos 

Aulas terão início no dia 7 de fevereiro e ocorrerão às terças e quintas-feiras, a partir das 14h.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, abriu inscrições para novas turmas de futebol de salão com aulas no Ginásio Jane Maria de Lacerda Soares, no CSU. Podem participar, meninos e meninas com idade entre 6 e 10 anos. As aulas terão início no dia 7 de fevereiro e ocorrerão às terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no CSU, com documentos pessoais do atleta, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações pelo telefone (17) 3406-2321.

Além das turmas que serão abertas no CSU, a Secretaria de Esportes e Lazer também mantem aulas de futebol de salão no Ginásio Jurandir José Lopes (antigo Nabuco) e na quadra do bairro São João. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria, pelo telefone (17) 3426-1200.