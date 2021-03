Futebol segue paralisado após fase emergencial do Plano SP ser estendida até o dia 11 de abril

Partidas da próxima semana da Série A2 e A3 terão que ser reagendadas.

Em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, hoje (26), o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou que a Fase Emergencial do Plano São Paulo continuará até o dia 11 de abril. Devido a extensão, jogos no estado de São Paulo continuam proibidos até a determinada data.

Sendo assim, as partidas da Série A2 e A3, que estavam marcados para a próxima semana, terão de ser reagendados para depois do fim da Fase Emergencial. A Federação Paulista de Futebol já havia modificado o calendário pensando no retorno dos campeonatos para o dia 31 de março.

A Fase Emergencial não proíbe os treinos. Contudo, equipes como Portuguesa Santista e XV de Piracicaba não estão podendo treinar, já que suas cidades estão vivenciando um lockdown.

São Paulo passa pelo pior momento da pandemia com recorde de mortes em 24 horas, na última segunda-feira, o estado registrou mais de mil óbitos, além de estar com 92% dos leitos de UTI ocupados.

Com quatro pontos conquistados em três jogos, a Pantera Alvinegra está na 8ª posição da tabela. Na última rodada antes da paralisação da Série A3, o CAV venceu o São José por 1 a 0, com gol de Gabriel Barcos.

A expectativa era de que o Votuporanguense entrasse em campo nesta quarta-feira (31), às 15h, em casa, diante do Comercial de Ribeirão Preto.