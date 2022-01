‘Fuscão Verde’ será sorteado em prol do Hospital de Amor de Barretos 

Sorteio ocorre no dia 13 de março durante a 10ª edição do Leilão Direito de Viver.

O Hospital de Amor de Barretos/SP foi contemplado pelo votuporanguense Carlos Polaquini com a doação de um VW/Fusca, ano 1972, em estado super conservado, para a realização de uma rifa com renda totalmente revertida a Instituição que trata pacientes com câncer.

Hospital de Amor de Barretos dispõe de consultas totalmente gratuitas por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), no ano de 2020 realizou 3.946 atendimentos, sendo 684 para pacientes de Votuporanga, segundo dados divulgados pela própria instituição.

O sorteio ocorre durante a 10ª edição do Leilão Direito de Viver em prol o Hospital de Amor, no dia 13 de março, a partir das 11h. O evento ocorrerá de forma on-line e será transmitido no Sindicato Rural de Votuporanga.

Para concorrer ao super fuscão, cada número custa R$ 10 e pode ser adquirido nos seguintes pontos de venda:

Ideal Calçados – Rua Amazonas, 3072. Fone: 3421-5307

Ca-Lubri Lubrificantes – Rua Goiás, 3685. Fone: 3422-1719

Se optar por PIX, transfira para [email protected] o valor referente a quantidade de números que deseja adquirir, e envie o comprovante de pagamento para o whatsapp (17) 98131-8677.

Mais informações podem ser adquiridas com o Curti por meio do telefone: (17) 98131-8677.

O Hospital de Amor de Barretos

Instituição que antes levava o nome de “Hospital de Câncer de Barretos’, é referência, reconhecida e respeitada em todo país por ser centro de excelência em atendimentos aos pacientes. Estabelece parcerias com instituições internacionais e faz grandes investimentos em prevenção, ensino e pesquisa. Têm ao seu dispor equipamentos modernos que são capazes de realizar diagnósticos e tratamentos de todos os tipos de câncer.

O Hospital de Amor de Barretos, além de contar com uma renomada equipe médica multidisciplinar e especializada na doença, desenvolve estudos em várias áreas da biologia e possui unidades espalhadas pelos 27 estados do Brasil.

As doações são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho na instituição, pois é por meio da ajuda de voluntários que o hospital oferece um atendimento humanizado e gratuito a todos os pacientes em tratamento oncológico.

A título de registro, o déficit mensal de um dos mais importantes centros médicos do país é mais de R$ 25 milhões.