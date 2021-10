Furto no Sistema de Abastecimento da Zona Oeste pode comprometer o abastecimento de água nesta sexta-feira

A previsão da Saev Ambiental é de que a produção de água, bem como o abastecimento do reservatório sejam normalizados ainda hoje. Polícia procura pelos ladrões.

Em decorrência de um furto na madrugada desta sexta-feira (22/10) no Poço Profundo do Sistema de Abastecimento de Água da Zona Oeste “Rubens Sabino Pereira”, a Saev Ambiental informa que poderá haver falta d’água nas próximas horas, naquela região da cidade.

Dos sete cabos de energia existentes no local para o funcionamento da bomba do poço, cinco deles foram furtados, paralisando o serviço de produção de água. Ao todo foram levados 84 metros de fios de cobre. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar, e as imagens do circuito interno de segurança já foram cedidas para a perícia, que investiga o crime.

Neste momento, a água do reservatório é suficiente para abastecer os bairros da região Oeste pelas próximas três horas, depois disso, os moradores poderão sofrer com a intermitência no abastecimento.

Equipes da Autarquia estão no local desde as primeiras horas da manhã trabalhando para reverter o problema causado pelo furto. A previsão é de que a produção de água, bem como o abastecimento do reservatório sejam normalizados ainda nesta sexta-feira.