Funfarme realiza evento em agradecimento a parceiras com cidades da região no complexo hospitalar

O Encontro das Cidades Parceiras do Bem ocorreu no Buffet Villa Império, em Rio Preto, em agradecimento ao apoio de grupos de moradores de mais de 60 cidades do noroeste paulista e de outros estados, ao longo de 2022 e 2023.

A Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme) promoveu neste sábado (30.set), o Encontro das Cidades Parceiras do Bem. O evento, realizado no Buffet Villa Império, agradeceu o apoio de grupos de moradores de mais de 60 cidades, do noroeste paulista e de outros estados, ao longo de 2022 e 2023. No local, diretores e lideranças do hospital entregaram certificações de agradecimento em homenagearam aos apoiadores.

Ao todo, os grupos realizaram 81 eventos beneficentes entre 2022 e 2023 (até agosto. O valor arrecadado foi revertido ao Hospital de Base (HB) de Rio Preto, Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e demais unidades que fazem parte do complexo Funfarme, para atendimento de mais de 1,7 milhão pelo SUS.

“É através dessas iniciativas que mantemos o atendimento de qualidade da Funfarme para todas as cidades que fazem parte do Departamento Regional De Saúde 15 (DRS-15). Cada vez mais contamos com a colaboração da comunidade, para manutenção e ampliação da instituição”, afirmou o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

“Eu já precisei do atendimento SUS do HB então sei como ele é importante para a região. Meu pai começou sendo um parceiro do bem e eu segui seus passos. Um centavo vira saúde e é isso que motiva a mim, e tantas outras pessoas da minha cidade, a apoiar a Funfarme”, afirmou Renato Quadreli, apoiador da cidade de Potirendaba.

“Em 2003 fazíamos leilões para outros hospitais e, em conjunto com outros moradores, pensamos ‘Por que não ajudar também o HB?’. E, desde então, contribuímos com ações solidárias à instituição. Ver o resultado disso, em um evento de prestação de contas como este, é entender que nosso trabalho deu e continuará dando certo”, completou Luis Carlos ‘Tuim’, apoiador da cidade de Palestina.

“Essa ação representa nosso eterno agradecimento. Ver grupos de moradores de diferentes cidades se unirem em prol de um único objetivo, a saúde das pessoas, é extremamente gratificante. A única coisa que posso dizer é que o HB continuará honrando todo esse apoio”, completou a diretora administrativa do Hospital de Base, Dra. Amália Tieco.

“Manter uma fundação tão grande, que realiza tantos atendimentos e procedimentos diariamente, não é barato. Por isso precisamos do constante apoio da população. Nosso desejo é que, em 2024, esses 81 eventos se multipliquem cada vez mais”, finalizou o superintendente financeiro da Funfarme, Robson Pádua.