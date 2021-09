Fundo Social repassa mais 900 cestas básicas a entidades 

Além das cestas, três toneladas de tangerina doadas por um produtor para o Banco de Alimentos também foram destinadas às entidades. Entre as autoridades presentes estava o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Carlão Pignatari.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga repassou mais 900 cestas básicas a 30 entidades assistenciais da cidade nesta sexta-feira (17). A entrega ocorreu no Banco de Alimentos e contou com a presença do prefeito Jorge Seba e primeira-dama Rose Seba, que estavam acompanhados do vice-prefeito Cabo Valter e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Carlão Pignatari, responsável por intermediar a conquista das cestas básicas junto ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Desde janeiro deste ano, o Fundo Social já distribuiu 5.200 cestas básicas, destas, 3.860 foram encaminhadas pelo Fundo Social do Estado.

“Agradeço às entidades pelo brilhante trabalho desenvolvido por todas para as pessoas mais necessitadas”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

“É importante essa parceria das entidades com o Poder Público porque assim podemos chegar até todos aqueles que precisam de auxílio”, disse o prefeito Jorge Seba.

O presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, elogiou o trabalho da primeira-dama Rose Seba, frente ao Fundo Social de Solidariedade, e também a união que o prefeito Jorge Seba tem orquestrado no município. “A Rose é um ser humano de um coração imenso, cheio de solidariedade e respeito às pessoas. No frio ela estava entregando cobertores e acolhendo os moradores de rua no CSU. Também vejo ela entregando marmitas às pessoas mais necessitadas que não tem o que comer. Esse trabalho é fantástico e somado ao que as entidades de Votuporanga realizam conseguimos chegar a todos aqueles que mais precisam.”

Representando a Câmara Municipal, o vereador Osmair Ferrari, também valorizou a importância das entidades. “Já participei de vários governos e é unânime a importância do trabalho desenvolvido por todos vocês. Parabéns a todos.”

Tangerinas

Além das cestas, três toneladas de tangerina doadas por um produtor para o Banco de Alimentos também foram destinadas às entidades. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, responsável pela estrutura do Banco de Alimentos, explicou sobre a doação no ato da entrega. “Devemos nossos agradecimentos também ao produtor de Fernandópolis, José Carlos, que solidariamente nos doou essas tangerinas que repassamos hoje, às entidades que desempenham um brilhante trabalho na nossa cidade.”