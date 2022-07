Fundo Social recebe doação de R$ 5,7 mil do Posto do Vilar e apresenta balanço do mês de junho 

Levantamento mensal apresenta ações sociais através de alimentos e roupas; “Prato Solidário” já passou a marca de 200 mil refeições servidas.

Entre os programas socioassistenciais que são desenvolvidos o ano todo pelo Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba, durante o mês de junho, o órgão realizou ações através da doação de alimentos e roupas.

A campanha “Mês das Mães”, realizada pelo Posto do Vilar e Rede Ipiranga em maio deste ano, destinou R$ 5.765,50 ao Fundo Social. A cada litro abastecido com combustível DT Clean, R$0,10 eram doados à entidade; foram abastecidos 57.655 litros com o combustível da promoção.

O “Prato Solidário”, um dos principais programas de distribuição de refeições a pessoas e famílias em situação de rua e que conta com a parceria da Secretaria de Direitos Humanos e entidades assistenciais, realizou a entrega de 7.400 marmitas no mês passado; desde a implantação do programa em abril de 2021 em razão da pandemia, o programa já passou a marca de 200 mil refeições servidas. Além dos alimentos doados à produção das marmitas, houve também a distribuição direta de 161 cestas básicas a famílias.

A entidade também recebeu arrecadações de cobertores destinados à campanha “Aquece Votu”, vindas tanto da sociedade civil quanto de empresas, clubes de serviços e escolas como o Facchini, Lions Clube e grêmio estudantil da Escola Estadual ‘Professora Sarah Arnoldi Barbosa’ (SAB), respectivamente e realizou a entrega de 245 peças em junho, quando houve dias e noites de clima frio. Disponibiliza também o “Roupas Solidárias”, espaço destinados a roupas e calçados que são retirados gratuitamente pela população e que no mês passado, doou 2.584 peças.

Outra campanha em prol do Fundo Social é a “Todo Mundo Ganha”, do Proença Supermercados, que destinou 341 quilos de alimentos como arroz, café, farinha de trigo, feijão, leite integral, macarrão, óleo, sal entre outros itens alimentícios.

Doações

Quem desejar colaborar com qualquer tipo de doação, o Fundo Social está localizado no Paço Municipal, na Rua Pará, nº 3.227. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h e o telefone é o (17) 3405-9700 (ramal 9742).