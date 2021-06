Fundo Social recebe 800 cestas básicas do Governo do Estado 

As cestas básicas foram descarregadas na sede do Banco de Alimentos de Votuporanga e serão destinadas aos projetos do Fundo Social em benefício às famílias em vulnerabilidade.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga recebeu, nesta segunda-feira (31), 800 cestas básicas conquistadas junto ao Fundo Social São Paulo, por meio de trabalho coordenado pela primeira-dama de Votuporanga, Rose Seba, junto à primeira-dama do Estado, Bia Doria. A conquista também foi intermediada pelo deputado estadual e presidente da Assembleia, Carlão Pignatari.

As cestas básicas foram descarregadas na sede do Banco de Alimentos de Votuporanga e serão destinadas aos projetos do Fundo Social em benefício às famílias em vulnerabilidade, entre eles, o Prato Solidário, que distribui marmitas diariamente em parceria com oito entidades assistenciais da cidade.

“Nossos agradecimentos ao Governo do Estado de São Paulo, em especial à primeira-dama Bia Doria, que nos enviou estes alimentos que serão levados às mesas de centenas de famílias de Votuporanga”, disse a presidente do Fundo Social local, Rose Seba.