Fundo Social inicia programa para doar móveis para famílias em vulnerabilidade social

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga inicia uma campanha para doar móveis e eletrodomésticos às famílias em vulnerabilidade social. A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, explicou que a proposta é levar as doações até as casas das famílias que mais precisam.

“Muitas pessoas possuem móveis para doar, mas não possuem condições para fazer o transporte. E sabemos também que existem muitas famílias precisando. Queremos ser este vínculo, fazer esta ponte, ajudar quem necessita”, explicou a presidente do Fundo Social.

O interessado em doar móveis ou eletrodomésticos deve entrar em contato com a equipe do Fundo Social de Solidariedade e fazer um cadastro contendo informações pessoais e a descrição do móvel que será doado. O próximo passo é agendar o horário para recolhimento. Vale destacar que será assinado termo de doação que constam as condições de funcionamento/estado do móvel ou aparelho eletrodoméstico.

Já as famílias que precisam da doação de móveis deverão estar inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), serem atendidas em um dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade e passarem por atendimento com assistente social, que dará parecer final. O Fundo Social fará uma lista de espera das famílias que necessitam receber a doação.

O projeto contará com a parceria das secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos, Cidade, Obras, SAEV Ambiental e entidades socioassistenciais.

A entrega dos móveis será feita pelo próprio Fundo Social de Solidariedade, que fará agendamento com a secretaria competente.

A família que receberá a doação também preencherá as informações pessoais e o termo de recebimento de doação que constam as condições de funcionamento/estado do móvel ou aparelho eletrodoméstico.

Quem quiser doar móveis ou eletrodomésticos deve entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade pelo 3405-9700 ou ir pessoalmente na Prefeitura de Votuporanga, que fica na rua Pará, n.º 3227, bairro Patrimônio Velho.

O Fundo Social de Solidariedade tem como principal objetivo criar e acompanhar programas que proporcionem melhorias na qualidade de vida, especialmente para os segmentos em vulnerabilidade social. O combate à pobreza e o desenvolvimento de uma política de inclusão social são algumas de suas diretrizes. Em Votuporanga, o FSS atua junto a 36 entidades cadastradas, que atendem cerca de quatro mil pessoas mensalmente. Os trabalhos promovidos beneficiam principalmente crianças e adolescentes, famílias em situação de risco social, idosos e portadores de necessidades especiais.