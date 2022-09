Fundo Social entrega 100 litros de leite para Santa Casa

Alimento foi arrecadado durante evento Família Duas Rodas Motorcycles, realizado no fim de agosto, no Parque da Cultura.

Cem litros de leite. Essa foi a doação que a Santa Casa de Votuporanga recebeu nesta sexta-feira (23.set) do Fundo Social de Solidariedade (FSS), beneficiando centenas de pacientes de mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

O alimento foi arrecadado durante o evento Família Duas Rodas Motorcycles, realizado no fim de agosto, no Parque da Cultura. O encontro reuniu diversos participantes, com uma programação variada envolvendo exposição de motos, bandas de rock, food trucks, apresentação para wheeling e muito mais. “A entrada foi um litro de leite. Arrecadamos 867 litros e repassamos para o Fundo Social como meio de ajudar quem tanto precisa”, contou o organizador Fernando Tassi.

O prefeito Jorge Seba elogiou a iniciativa. “Conhecemos um pouco mais da história do Fernando, que há anos se dedica em cuidar do próximo e que continua incentivando esse gesto entre os amigos, mesmo se recuperando de um grave acidente. São histórias como essa que nos inspiram e mostram o quanto a solidariedade faz bem. Que Deus o abençoe, Fernando, e toda a equipe”, disse.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, explicou que o leite foi distribuído para diversas entidades. “Com essa colaboração, beneficiamos instituições que atendem crianças, idosos e a Santa Casa”, destacou.

O diretor do Hospital, Marcos Garcia, agradeceu a doação. “Essa contribuição representa muito bem Votuporanga. Nosso município se une, visando o bem comum. É uma junção de esforços em ajudar quem tanto precisa. Nosso muito obrigado em nome dos pacientes”, disse.

Por sua vez, o provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, informou que o leite será direcionado para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Consumimos, em média, 50 litros por dia. Sem dúvida, essa doação irá nos auxiliar a atender essa demanda, com muita qualidade”, concluiu.