Fundo Social de Votuporanga coordena campanha para ajudar famílias do Rio Grande do Sul 

Podem ser doados: água potável, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, roupa de cama e banho e cobertores.

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga inicia, na segunda-feira (6.mai), campanha para arrecadar itens para ajudar famílias vítimas das chuvas no Estado do Rio Grande do Sul. Entre os produtos que poderão ser doados estão: água potável, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, roupa de cama e banho e cobertores. A campanha conta com parceria do Tiro de Guerra e Câmara Municipal e apoio da Facchini. As doações poderão ser feitas até sexta-feira (10).

Interessados podem levar suas doações aos pontos de coleta: Escolas Municipais, Unidades de Saúde, Unidades do CRAS, Fundo Social, Câmara de Vereadores, Assary Clube de Campo, Votuporanga Clube, Associação Comercial e Tiro de Guerra. Se mais alguma empresa ou instituição tiver interesse em ser ponto de coleta, basta entrar em contato com o Fundo Social, pelo telefone 3405-9700, ramal 9711 ou 9716.

“Entendemos que nosso papel é mobilizar a sociedade para ser solidária. Em momentos assim vemos o quanto Votuporanga é uma cidade unida e abençoada, sempre pronta para ajudar o próximo. Esperamos, mais uma vez, o envolvimento de todos”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.