Fundo Social de Solidariedade realiza a primeira entrega da Campanha Vacina Contra a Fome

Campanha já arrecadou 358 litros de caixinhas de leite, destes 150 foram destinados ao Lar São Vicente de Paulo.

A Prefeitura de Votuporanga segue participando da Campanha “Vacina Contra a Fome”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da arrecadação de caixinha de leite. Lançada neste mês, a ação incentiva a doação nos pontos de vacinação contra a Covid-19.

Até o momento, a campanha arrecadou 358 litros de leite. Nesta segunda-feira (19), 150 litros foram destinados ao Lar São Vicente de Paulo, por meio do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, com a presença da primeira-dama e presidente da instituição, Rose Seba. “A doação não é obrigatória, mas quem puder e quiser colaborar vai praticar um gesto de amor ao próximo e solidariedade para quem mais precisa. Estamos vivendo um momento difícil e, cada um fazendo sua parte, logo iremos vencer essa pandemia”.

As demais arrecadações serão encaminhadas a outras instituições nos próximos dias. As entidades que estiverem interessadas, podem procurar o Fundo Social pelo telefone 3405 9700 ramal 9742.

Vacinação

A vacinação segue em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras) e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pro-Povo). Para serem vacinadas, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço.