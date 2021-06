Fundo Social de Solidariedade faz balanço de doações realizadas no primeiro semestre de 2021

Objetivo é desenvolver inclusão social e auxiliar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social, para que tenham melhorias na qualidade de vida, principalmente nessa época de pandemia do novo coronavírus.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, presidido pela primeira-dama Rose Seba, fez um balanço das doações realizadas no primeiro semestre deste ano por meio dos vários programas que possui e colaboram para que entidades assistenciais da cidade e pessoas ou famílias que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social, tenham melhorias na qualidade de vida, principalmente nessa época de pandemia do novo Coronavírus.

O desenvolvimento de uma política de inclusão social é uma de suas diretrizes que possibilitaram criações de projetos como “Prato Solidário”, “Aquece Votu” em parceria com a Campanha “Votu Solidária”, “Vacina Contra a Fome” com arrecadação de leite de caixinha durante a vacinação da Covid-19 e “Roupas Solidárias”, além de arrecadações de cestas básicas, roupas e agasalhos, cobertores e móveis.

De acordo com dados do Fundo Social, até o momento foram feitas 892 doações de cestas básicas, utilizadas tanto a pessoas que necessitavam, quanto para preparo de marmitas do “Prato Solidário”, o qual já distribuiu 30 mil unidades e tem previsão de chegar a 36 mil até o fim do projeto; 2.122 caixinhas de leite; 73 cobertores foram destinados a moradores de rua, pessoas que foram encaminhadas pela Secretaria de Assistência Social e também ao Projeto Semear; entre roupas e agasalhos, o montante foi de 12.528 e também sete móveis, como fogão, guarda roupa, máquina de lavar, dentre outros.

“Muitas pessoas não têm o que comer, vestir ou até mesmo se proteger do frio e também ocorre o contrário, muitas têm alimentos, roupas e agasalhos que não usam mais e que podem servir e alimentar quem precisa. Toda essa ajuda é muito importante e faz o bem não apenas a quem necessita, mas também a quem está doando”, destaca Rose Seba.

Fundo Social de Solidariedade

Em Votuporanga, o FSS atua junto a 35 entidades cadastradas, que atendem cerca de seis mil pessoas mensalmente. Os trabalhos promovidos beneficiam principalmente crianças e adolescentes, famílias em situação de risco social, idosos e portadores de necessidades especiais.

Doações

Para quem quiser realizar doações de qualquer tipo, o Fundo Social funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h e fica no Paço Municipal, na Rua Pará, nº 3227 e o telefone é o 3405-9700, ramal 9742.