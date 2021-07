Fundo Social de Solidariedade de Valentim Gentil recebe alimentos da Sicoob Credlider

Produtos serão encaminhados para famílias em situação de vulnerabilidade social, de acordo com as necessidades levantadas durante visita do Fundo Social.

Solidariedade e empatia são palavras que definem a atitude dos colaborares da Sicoob Credlider que repassaram 250 quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Valentim Gentil/SP. O Presidente Edson Ferreira, recepcionou a equipe do Sicoob Credlider.

Os produtos arrecadados fazem parte da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, leite, macarrão, óleo, farinha, entre outros. Os alimentos serão encaminhados para famílias em situação de vulnerabilidade social, de acordo com as necessidades levantadas durante visita do Fundo Social de Solidariedade. Vale destacar que todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 foram seguidos.

O Prefeito Adilson Segura agradeceu a iniciativa da empresa. “Esse tipo de parceria leva o alimento às pessoas mais necessitadas. Agrademos à Sicoob por contribuir com o Fundo Social neste trabalho que se intensificou na pandemia”, disse o chefe do Executivo.