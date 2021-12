Fundo Social conclui entrega de kits natalinos às entidades e grupos religiosos da cidade 

Kits foram montados com doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga concluiu a entrega de cerca de 800 kits natalinos às entidades e grupos religiosos que redistribuíram às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelas instituições. A ação integrou a campanha Natal “Luz e Esperança” da Prefeitura, que também contou com a distribuição de mais de 8 mil brinquedos no último domingo (19) por diversos bairros da cidade em parceria com o Instituto Marcos Tito e empresários.

Os kits foram montados com doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil. Ao todo, cerca de 20 entidades e grupos religiosos receberam os kits compostos por itens tradicionalmente consumidos nesta época do ano como biscoito, caixa de bombom, macarrão, massa de tomate, refrigerante e panetone.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, agradeceu a todos os parceiros que contribuíram com doações durante todo o ano e, mais uma vez, elogiou a solidariedade da população votuporanguense. “Sempre digo que Votuporanga é uma cidade abençoada, tem um povo muito solidário e que se preocupa com as causas sociais. Isso nos motiva e nos enche de esperança”, disse.