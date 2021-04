Fundação Padre Albino diz que estoque de medicamentos usados para intubar pacientes é crítico em Catanduva

De acordo com o diretor médico Luís Fernando Colla, as equipes mantêm contato diário com os fornecedores, mas há uma grande dificuldade para encontrar os medicamentos, pois a demanda aumentou drasticamente no Brasil todo.

A Fundação Padre Albino de Catanduva/SP, mantenedora dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, informou na tarde desta quinta-feira (8) que o estoque de medicamentos usados para intubar pacientes com Covid-19 durará somente para mais uma semana.

A situação crítica foi causada pelo agravamento da pandemia e o aumento no número de internações para tratamento do novo coronavírus.

De acordo com o diretor médico do Hospital Padre Albino, Luís Fernando Colla, as equipes mantêm contato diário com os fornecedores, mas há uma grande dificuldade para encontrar os medicamentos, pois a demanda aumentou drasticamente no Brasil todo.

Por conta da situação, a Fundação Padre Albino avalia a possibilidade de importação dos anestésicos através de um projeto da Confederação das Misericórdias do Brasil e do Governo do Estado de São Paulo.

“Temos um final de semana prolongado, com a antecipação do feriado de 14 de abril para esta sexta-feira (9). As pessoas precisam se cuidar para não termos problemas sérios futuramente”, disse o médico Luís Fernando Colla sobre a necessidade de a população não afrouxar as medidas de prevenção à Covid-19.

*Com informações do g1