Funcionários ficam feridos após explosão de gás dentro de fábrica desativada em Rio Preto

Dois homens de 52 e 19 anos sofreram queimaduras após explosão em uma fábrica desativada, no bairro Cristo Rei, em São José do Rio Preto/SP, na manhã desta terça-feira (29).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas realizavam a desativação do sistema de gás, quando uma mangueira explodiu.

Os funcionários sofreram ferimentos em diversas partes do corpo e precisaram ser socorridos. O jovem foi encaminhado para a Santa Casa, e o homem para o Hospital de Base.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, equipes da corporação também trabalharam para conter o vazamento de gás. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A Santa Casa informou que o jovem sofreu queimaduras em 56% do corpo. Ele precisou ser intubado e aguarda transferência para um hospital especializado em queimados. Já o Hospital de Base afirmou que o homem está sob acompanhamento. Ele não possui previsão para receber alta.

