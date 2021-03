Funcionário é preso após furtar óleo diesel de empresa

Galões com o combustível foram encontrados no porta-malas do carro do funcionário; ele foi preso em flagrante.

Um jovem de 20 anos foi preso após furtar cerca de 90 litros de óleo diesel da empresa onde trabalha, em São José do Rio Preto/SP, na noite de segunda-feira (15).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o encarregado da segurança do local contou à polícia que percebeu que o veículo de um outro funcionário estava mais baixo que o normal.

Ainda segundo o B.O., ele pediu para verificar o carro e encontrou no porta-malas dois galões sob sacos de lixo. O suspeito disse que havia água nos recipientes, mas o segurança constatou que era óleo diesel.

O suspeito confessou o furto do combustível, usado em um equipamento de trabalho.

A polícia foi acionada e o homem foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde permaneceu à disposição da Justiça. O óleo foi devolvido à empresa.