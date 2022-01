Funcionário de shopping assaltado por quadrilha diz que ladrão usava máscara e bengala

De acordo com o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Paulo Buchala Junior, os ladrões roubaram joias, relógios de luxo e armas de seguranças.

Dois veículos usados pelos criminosos foram encontrados pela Polícia Militar abandonados em uma estrada de terra do shopping. Os dois suspeitos presos em Americana estavam com o terceiro carro usado no crime.

“Conseguimos vinculá-los ao crime em questão. As joias apreendidas serão trazidas para serem periciadas. Não podemos falar se as joias foram roubadas da loja. Fizemos diligências e estamos em andamento para identificar outros membros”, explicou o delegado Paulo Buchala.

Em nota, o Shopping Iguatemi disse que segue colaborando com as autoridades competentes, e que as lojas já abriram normalmente no sábado.

*Informações/g1