Funcionária de padaria é agredida após pedir para cliente usar máscara contra a Covid-19

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o cliente de 45 anos chegou à padaria com a máscara na altura do queixo. Quando a atendente pediu para que ele a colocasse de forma correta, o homem ficou agressivo, invadiu a área de funcionários, mas fugiu em seguida.

A mulher de 38 anos foi atrás dele na rua e foi agredida com uma rasteira, chute no braço e uma joelhada no rosto.

Testemunhas presenciaram as agressões, agrediram e detiveram o suspeito. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e a atendente foi encaminhada ao pronto-socorro com uma fratura no braço.

Ela precisou ser transferida a hospital de Catanduva e passou por um procedimento cirúrgico, mas recebeu alta no domingo (13).

O agressor também foi encaminhado ao pronto-socorro e, depois, ao Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado.