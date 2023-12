Funcionária de fast-food é presa suspeita de usar a própria máquina de cartão em vendas do restaurante 

Policiais civis se passaram por clientes e constataram furto qualificado; prejuízo da loja em Rio Preto é estimado em R$ 40 mil.

A funcionária de um fast-food foi presa, na terça-feira (19.dez), suspeita de usar a própria máquina de cartão de crédito durante as vendas do restaurante em um shopping de São José do Rio Preto/SP.

Após receber a denúncia, policiais civis foram ao local e se passaram por consumidores. Ao efetuar compras, constataram que os pagamentos foram feitos para outra empresa.

A funcionária do fast-food confessou que usava uma máquina de cartão cadastrada em nome de outro estabelecimento, assim recebia o pagamento dos valores desviados.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher cometia o crime há alguns meses e gerou prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil ao fast-food.

Ela foi presa em flagrante pelo crime de furto qualificado, abuso de confiança e emprego de fraude.

