Funcionária de condomínio é agredida a pauladas por moradora em Araçatuba 

Segundo o boletim de ocorrência, mulher que seria usuária de drogas também ameaçou a vítima com uma faca.

A funcionária de um condomínio localizado no Jardim Ipanema foi agredida com pauladas e ameaçada por uma moradora do local, em Araçatuba/SP.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a vítima de 39 anos trabalhava na limpeza, perto da portaria, quando uma moradora a abordou, agrediu com pauladas e a ameaçou com uma faca. A motivação não foi informada.

Ainda de acordo com o B.O., a vítima relatou que trabalha no local de maneira informal e que mesmo após funcionários testemunharem a agressão na quarta-feira (5.out), ninguém fez nada.

A suspeita é de que a agressora seja usuária de drogas. O boletim de ocorrência foi registrado no último sábado (8) e o caso será investigado pela Policia Civil.