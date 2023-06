Frio mata mais de mil cabeças de gado em MS. Prejuízo de R$ 3 milhões

Termômetros chegaram a marcar 11ºC com sensação térmica de 9ºC

Da Redação

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) de Mato Grosso do Sul confirmou a morte de 1071 cabeças de gado no Estado, com prejuízos de cerca de R$ 3 milhões para os produtores rurais. Os dados contabilizam números até a última sexta-feira, 16, e podem subir.

O foco da hipotermia está no gado pantaneiro, onde os termômetros chegaram a marcar 11ºC com sensação térmica de 9ºC.

Segundo o presidente da Iagro Daniel Ingold estas foram as temperaturas mais baixas registradas neste ano mas mortes de animais não são tão incomuns na região e já ocorreram anteriormente.

A previsão do tempo indica que neste domingo ainda será frio, mas já começa a esquentar nesta segunda-feira (19). O outono vai embora e o inverno chega com chuva, mas sem previsão de novas “friacas” como as desta semana.