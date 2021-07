Frio intenso em SP mata 12 moradores em situação de rua

Invisibilizados todos os dias, os moradores em situação de rua de São Paulo/SP sofrem com as baixas temperaturas da capital paulista durante o inverno. Nos últimos dias, a temperatura durante a madrugada chegou a 3 graus em Marsilac, no extremo sul da cidade.

Com o frio intenso, 12 moradores desabrigados morreram nos últimos dias. Na madrugada de quinta-feira (1), os termômetros anotaram 5 graus. A tendência é que os próximos dias também sejam gelados e a sensação térmica ainda menor.

Procurando abrigo, a cena se repete todas as noites: homens e mulheres aglomerados embaixo de viadutos e marquises, sem proteção digna.

Para atenuar a situação, organizações não-governamentais têm atuado no auxílio aos moradores, com distribuição de comida e roupas.

A Prefeitura da capital paulista não confirmou se todas as vítimas são decorrentes do frio. Cerca de 25 mil cobertores e mantas térmicos serão distribuídos durante a semana. Abrigos foram abertos, com 140 vagas, para acolher os que estão sofrendo com o frio.

