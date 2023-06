Frio adia interdição de trecho da Avenida Brasil para recapeamento

A obra que teria início pela manhã, na Av. Brasil, foi adiada para começar na segunda (19).

Na manhã deste sábado (17.jun), a Prefeitura de Votuporanga/SP informou em nota que devido às condições climáticas, o cronograma do Programa Asfalto Novo teve alterações e, neste sábado, segue com o serviço de recapeamento em ruas já iniciadas durante a semana. Portanto, a obra que teria início, pela manhã, na Av. Brasil, foi adiada para começar na segunda (19).

A Administração Municipal orienta que “a partir de segunda-feira, atenção redobrada com o trânsito nas proximidades.”

Os dois lados da avenida receberão nova malha viária, começando pelo trecho no sentido bairro/centro que vai da Av. José Marão Filho até a Rua Guaporé. No lado oposto, a obra segue por toda a avenida e termina um pouco antes do cruzamento com a marginal.

Por se tratar de uma avenida de grande fluxo de veículos, a interdição será feita inicialmente do lado que segue o sentido bairro/centro e somente depois que concluir é que a obra avança para o outro lado. A recomendação é para que os motoristas utilizem vias alternativas como a Avenida Wilson de Souza Foz e demais ruas do entorno.