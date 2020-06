Frigoestrela realiza testes de Covid-19 em funcionários após recomendações do MPF

Promotores fizeram as recomendações depois de funcionários, que trabalham em 17 cidades da região, testarem positivo para Covid-19. Empresa afirma que possui diversas ações de prevenção antes mesmo do início da pandemia.

Após o Ministério Público Federal (MPF), recomendar a adoção de medidas de proteção contra o novo coronavírus, um frigorífico de Estrela D’Oeste (SP) começou nesta quarta-feira (24) a testar todos os funcionários.

Ao todo, 1,5 mil pessoas trabalham na empresa, que emprega moradores de 17 municípios da região. Como o laboratório contratado pelo frigorífico possui a capacidade de realizar testes em 200 pessoas por dia, os trabalhos devem perdurar.

Os exames estão sendo feitos nas dependências da própria empresa. O sangue colhido será analisado em laboratório. O resultado deve ser divulgado em até 48 horas. Caso algum funcionário teste positivo, ele será afastado.

“Mesmo com a testagem, nós vamos continuar com todas as medidas de prevenção à Covid que já estão sendo tomadas desde o dia 16 de março. Ou seja, todos os funcionários, quando eles chegam na empresa, têm a temperatura verificada, precisa usar máscara e higienização das mãos”, diz o diretor do frigorífico Eduardo Gomes.

“Também continuamos com o túnel de nebulização de sanitizante, com a sanitização da área externa e com a higienização dentro da indústria. Assim continuaremos garantindo a segurança da população e dos funcionários”, complementa.

Recomendações

As recomendações foram feitas pelo MPF depois de trabalhadores do frigorífico, que moram em Estrela D’Oeste e em outros municípios, testarem positivo para o novo coronavírus.

Guarani D’Oeste, por exemplo, precisou adotar novas medidas para tentar controlar o aumento de casos confirmados de Covid-19.

Além das recomendações feitas ao frigorífico, os promotores também cobraram maior fiscalização da Prefeitura de Estrela D’Oeste.

Segundo o Executivo, funcionários da Vigilância Sanitária de Estrela D’Oeste estão frequentando o frigorífico pelo menos duas vezes por semana.

“A partir do momento em que o laboratório trouxer os resultados, o município vai comunicar a família e o funcionários para que todos fiquem isolados em suas próprias residências”, diz o prefeito Marco Antonio Saes Lopes.

Casos de coronavírus

Até a noite de terça-feira (23), Estrela D’Oeste possuía 102 casos positivos de coronavírus e quatro mortes causadas pela Covid-19.

Segundo a Secretaria de Saúde, 38 pacientes estão curados e quatro permanecem internados. Ao todo, 116 casos foram descartados e 13 estão sendo tratados como suspeitos.