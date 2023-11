Frentista é esfaqueado e encontrado morto em cova embaixo de piscina em Meridiano 

Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos foram presos; um deles era amigo da vítima.

Um frentista foi encontrado morto em uma cova aberta sob uma piscina, na Rua Jerônimo Calixto Borges, em Meridiano/SP, no último domingo (26.nov).

De acordo com a Polícia Civil, Leandro Calegari, de 47 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço e enterrado no quintal da casa de um amigo, apontado como suspeito do crime.

Como a vítima não foi trabalhar, o pai do frentista passou a procurá-lo e acionou a Polícia Militar, que encontrou o corpo.

Segundo a Polícia Civil, Leandro e o amigo se encontraram no sábado (25), quando teriam consumido bebidas alcoólicas e drogas. A suspeita é que o homicídio foi motivado a partir de uma briga por drogas.

O suspeito e um comparsa foram presos. Um deles confessou o crime. O caso está sendo investigado.

*Com informações do g1