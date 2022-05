Frente fria: Prefeitura de Votuporanga prepara ação para acolher moradores de rua 

Ação coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Direitos Humanos acolherá pessoas em situação de rua provisoriamente; acolhimento será realizado em entidades assistenciais do município.

Para abrigar provisoriamente moradores em situação de rua nos dias e noites mais frias previstas para essa semana, a Prefeitura de Votuporanga promoverá uma ação de acolhimento em parceria com as entidades assistenciais Lar Amigos do Bem e Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo). A ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

A Secretaria de Direitos Humanos fará busca ativa desse público a partir desta segunda-feira (16.mai) em locais estratégicos. Pessoas que notarem moradores em situação de rua em qualquer lugar da cidade também podem ligar para o telefone de plantão da Secretaria (17) 99177-6764 que fará o acolhimento. As pessoas encontradas nessas condições serão encaminhadas ao Lar Amigos do Bem ou Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo).

“Essa ação é a continuidade do trabalho iniciado em 2021 pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba. A intenção é oferecermos condições melhores aos moradores de rua no enfrentamento deste frio intenso e histórico que está por vir. A parceria com as entidades, este ano, é fundamental para dar dignidade a todos”, destacou o prefeito em exercício, Cabo Valter.

Nesses locais, os moradores encontrarão espaço para banho, refeição e também para passar a noite com mais conforto.

Aquece Votu

O Fundo Social de Solidariedade segue com a campanha Aquece Votu, com o intuito de arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação. Quem quiser colaborar com a campanha pode levar os itens até a Unidade de Saúde mais próxima da sua casa, além do Fundo Social, Unimed Votuporanga, Uniodonto, JMahfuz e Escola Senai. Neste momento, a urgência é para roupas masculinas.