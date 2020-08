Frente fria pode derrubar temperatura a 0°c em Votuporanga

A temperatura vai subir muito em São Paulo, principalmente nesta quarta-feira (19), mas aí, a Frozen do inverno de 2020 chega ao estado e faz a temperatura despencar! Vai esfriar muito a partir da quinta-feira, 20 de agosto, e a capital paulista pode até bater os recordes de frios para este ano.

Segundo as previsões divulgadas para Votuporanga/SP, o que gerou incertezas e até mesmo desespero nas redes sociais, indica para a mínima de 0°C no próximo sábado (22). Contudo, para amanhã, 19°C e, na quinta-feira, 14°C. Já na sexta-feira (21) é onde de fato as temperaturas cairão, pois a mínima é de 8°C e no domingo de 5°C.

PREVISÃO DE CHUVA

Áreas de instabilidade já provocam chuva nesta terça-feira, 18 de agosto, sobre várias regiões do estado de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo.

Amanhã (19), os períodos com sol aumentam, esquenta rapidamente e a sensação de calor predomina em grande parte do dia. Mas tem previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite na divisa com o Paraná, no sul e leste do estado, onde estão a Grande São Paulo e o litoral. A chuva pode vir moderada!

Mas o tempo fica mais instável, com maior chance de chuva na quinta-feira, 20 de agosto, com a chegada da uma forte e grande frente fria. Além de chuva, este sistema traz muito frio. Será a frente fria Frozen do inverno de 2020, a mais forte deste ano.

Entre a quinta-feira e a sexta-feira, 21 de agosto, poderá chover em todo o estado, com chance de chuva moderada a forte no oeste, sul, e leste do estado, incluindo a Grande São Paulo e o litoral, com risco de chuva moderada a forte, ventos moderados a fortes e raios.

PREVISÃO DE MUITO FRIO

Esta frente fria traz a massa de ar frio de origem polar mais forte do ano e este ar gelado chega a São Paulo na quinta-feira, 22. Vai esfriar muito em todas as regiões paulistas, mas não há condições para nevar em nenhuma região do estado. A chance de nevar é alta só no Sul do Brasil

Entre a tarde da quarta (19), e a tarde de quinta-feira, 20 de agosto, a temperatura deve baixar cerca de 10°C na capital paulista.

POSSIBILIDADE DE RECORDE DE FRIO EM SÃO PAULO

Até o dia 17 de agosto, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura na cidade de São Paulo foi de 9,6°C, no dia 29 de maio. A menor temperatura máxima foi de 15,9°C, no dia 15 de julho.

A previsão da Climatempo indica que os dois recordes de frio poderão ser batidos durante a passagem da forte onda de frio no fim desta semana. O recorde de menor temperatura de 2020 poderá ser batido nas madrugadas dos dias 22 e 23 de agosto, no próximo fim de semana

O recorde de menor temperatura máxima e de tarde mais fria do ano poderá ser observado na sexta-feira (21). Se não ocorrer, há uma nova chance no sábado (22). A temperatura sobe na tarde do domingo.

Em relação às temperaturas no estado, durante a passagem da onda de frio poderemos ter de 3°C a 5°C no oeste e sul do estado. Estas devem ser as menores temperaturas inicialmente previstas. É possível que haja correções no decorrer da semana, conforme o ar frio intenso vai entrando no estado.

No Litoral as menores até o domingo devem ser 7°C a 10°C

Maiores temperatura no estado essa semana ficam no norte/noroeste do estado ainda podendo chegar aos 36°C na quarta-feira à tarde.

GEADA

No próximo fim de semana, as madrugadas serão muito frias no estado de São Paulo e não se pode descartar a chance de geada no sul e no oeste do estado