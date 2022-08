Frente fria deve derrubar temperatura no sábado

Segundo o Climatempo, termômetros devem registrar mínima de 9ºC e máxima de 24ºC em Votuporanga/SP. Uma nova frente fria deve derrubar a temperatura na região noroeste paulista neste final de semana, inclusive, trazendo o retorno, mesmo que discreto, da chuva. Segundo dados do Climatempo, a previsão é de que no sábado (20.ago) o frio seja mais intenso em Votuporanga/SP.

Para esta quarta-feira (17), os termômetros devem registrar mínima de 19ºC e máxima de 35ºC. Sem previsão de chuva.

Na quinta (18), com 90% de possibilidade de chuva à tarde e à noite, já a temperatura deve variar entre 19ºC e 34ºC.

Para a sexta, junto com o alerta de mudança brusca de temperatura para Votuporanga o instituto aponta 20% de possibilidade de chuva, com céu nublado pela manhã e previsão de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Já os termômetros devem variar entre 12ºC e 22ºC.

O sábado (20), não traz previsão de chuva para Votuporanga, contudo, o céu deve amanhecer apresentando algumas nuvens e névoa. Os termômetros devem registrar temperaturas mais intensas, com mínima de 9ºC e máxima de 24ºC.

No domingo (21), o dia deve ser de sol e céu com algumas nuvens, porém, não chove. Apesar do alerta de mudança brusca de temperatura, os termômetros devem registrar mínima de 14ºC e máxima de 27ºC.