Frente fria derruba a temperatura em Votuporanga 

A previsão é de que as temperaturas oscilem nos próximos dias, com mínima de 9ºC e máxima de 34ºC.

A primeira semana de maio foi marcada por calor, chuva, ar seco e frio no noroeste paulista: haja saúde para lidar com tanta variação de temperatura. Depois de dias quentes, nesta quarta-feira (4), os termômetros caíram em Votuporanga/SP, obrigando os mais prevenidos a reservarem os agasalhos.

Mudanças, segundo as previsões meteorológicas, levam em consideração uma frente fria que passa pelo Sul do Brasil e avança para o Estado de São Paulo onde deve derrubar as temperaturas, inclusive em Votuporanga.

Nesta quinta (5), os termômetros devem registrar a mínima de 9ºC e a máxima de 27ºC; já na sexta (6), temperatura deve subir levemente ter mínima de 12ºC e máxima de 31ºC.

No sábado, a temperatura em Votuporanga não deve apresentar grande alteração, assim como nos próximos 10 dias, já que devem oscilar com mínima de 11ºC e máxima de 34ºC; ou seja, a frente fria deve rondar os votuporanguenses aproximadamente até o dia 18 de maio, em seguida, os termômetros devem voltar ao conhecido padrão da cidade das brisas suaves.