Frente fria avança em Votuporanga e mínimas podem chegar a 13ºC 

Não há previsão de chuva e frio chega no fim de semana.

A chegada de uma frente fria vinda do Sul do país vai mudar as condições climáticas na região noroeste paulista, principalmente em Votuporanga, a partir desta quinta-feira (11.mai). Após um verão chuvoso, município enfrenta um outono mais ameno, com diminuição das chuvas, sendo que algumas das principais características dessa estação são a redução gradual das temperaturas, bem como a diminuição do tempo de luz diária. A estação, de transição entre o verão e o inverno, vai até o dia 21 de junho às 11h58.

De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para Votuporanga nos próximos 15 dias.

Previsão do tempo na cidade de Votuporanga, segundo a Climatempo: