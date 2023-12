Fratura na costela e observação na UTI: o que se sabe sobre o estado de saúde de Zé Neto

De acordo com a polícia, as primeiras informações sobre o acidente indicam que Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta. A assessoria do cantor disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira com destino a São José do Rio Preto.

Após o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, causando interdição do fluxo. Em seguida, outros dois veículos se envolveram na batida.