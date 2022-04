Frango no Pote inaugura unidade em Votuporanga na próxima semana 

A franquia especialista em frango frito garante a superioridade de sabor e crocância em relação a seus concorrentes. Inauguração ocorre na próxima sexta-feira (22).

A partir do dia 22 de abril, Votuporanga/SP vai descobrir a tão esperada novidade gastronômica: a rede de franquias Frango no Pote. Há dez anos no mercado, a marca nasceu com o propósito de oferecer frango frito com o sabor 100% brasileiro e hoje conta com mais de 60 unidades espalhadas por todo país. O segredo do sucesso?

Carlos Jr, CEO da empresa, garante que é a marinada feita com ingredientes nacionais para temperar o frango e farinha especial desenvolvida para empanar a iguaria. O cardápio é bem variado, para todos os gostos e bolsos. O carro-chefe da marca são os potes de frango frito – peito, coxas e sobrecoxa – servidos em porções médias e grandes, acompanhados de molhos exclusivos: agridoce picante, barbecue, molho do chef, maionese com alho, maionese picante, maionese de churrasco e outros.

Galo Chefe, Galo Bravo, Brazuka, Chefão são alguns dos nomes de sanduíches disponíveis no cardápio, feitos com pão brioche ou com duas sobrecoxas desossadas no lugar do pão.

A marca traz ainda pratos compostos por frango, salada, arroz e batata frita, frango à parmegiana e estrogonofe e outros, além da Linha Leve – peito de frango com salada, crepe e wrap.

Cada unidade aberta do Frango no Pote emprega entre 7 e 14 pessoas. A franqueadora, que começou com três colaboradores, hoje emprega cerca de 45 funcionários.

Frango no Pote em Votuporanga